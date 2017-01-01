16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 14:36

İZMİR (AA) - Denizli, Aydın, Uşak ve Manisa'da hasta ve yatalak vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından evlerinden veya hastanelerden alınıp oy kullanacakları yerlere götürüldü.

Denizli'de, İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün koordinasyonunda Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, halk oylamasında oy kullanmak isteyen hasta ve yatalak vatandaşlara yardımcı oldu.

Merkezefendi ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan 90 yaşındaki yatalak hasta Huriye Şentürk'ün oy kullanması için yakınları Evde Sağlık Hizmetlerinden yardım istedi.

Ekipler, Huriye Şentürk'ü evinden sedye ile alıp ambulansla Esentepe Ortaokuluna götürdü. Oy kullanması sırasında Şentürk'ün kızı Nezahat Altıntaş da annesine refakat etti. Şentürk, okuldaki "1054" numaralı sandığın yanına sedye ile görevliler tarafından getirildi ve oyunu kullandı.

Şentürk, yaptığı açıklamada, oy kullandığı için mutlu olduğunu belirterek, bu hizmeti verenlere teşekkür etti.

- Aydın'da 189 kişi sandığa götürüldü

Aydın'da da hastanelerden 123 kişi ile evde bakım hizmeti alan 66 kişi, görevliler tarafından oy kullanacakları yerlere ulaştırıldı.

Kurtuluş Mahallesi'nde kızıyla yaşayan felçli 84 yaşındaki Kadriye Demirkapu, Haci Lütfi Atay Ortaokuluna hasta nakil aracıyla taşındı.

Sedye üstünde, sağlık çalışanları ve kızının da yardımıyla oy kullanan Demirkapu, bu hizmetten dolayı oyunu kullanabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kızı Süel Gürler de annesinin şimdiye kadar tüm seçimlerde oy kullandığını belirterek, verilen hizmetten dolayı sağlık ekibine teşekkür etti.

- Manisa'da diyaliz hastası sedye üzerinde oy kullandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 60 yaşındaki diyaliz hastası İrfan Ustabaşı, Evde Bakım Hizmetleri ekiplerince evinden alınarak, oyunu kullanacağı Atatürk İlkokuluna getirildi. Sedyeyle kabine götürülen Ustabaşı, 1058 no'lu sandıkta oyunu kullandı.

Ustabaşı, görevlilere teşekkür etti.

- Uşak'ta 182 kişi sağlık ekiplerince sandığa götürüldü

Uşak Valisi Ahmet Okur, yaptığı açıklamada, il genelinde oy kullanma merkezlerine gidemeyecek kadar yaşlı ve hasta olan vatandaşların evlerinden ambulanslarla alınıp sandıkların bulunduğu okullara götürüldüğünü söyledi.

Öğle saatlerine kadar 182 yaşlı ve hastanın ekiplerce taşındığı kaydeden Okur, "İl ve ilçelerimizde ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılıyor. Oy verme işlemi tamamlanana kadar ekipler çalışacak. Amacımız milletimizin iradesinin sandığa tam olarak yansımasına katkı sağlamak." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Oy pusulası fotoğrafı tartışması: 2 yaralı
YEREL

OY PUSULASI FOTOĞRAFI TARTIŞMASI: 2 YARALI
Denizli'deki cinayet
YEREL

DENİZLİ'DEKİ CİNAYET
Başkan Osman Zolan oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN OSMAN ZOLAN OYUNU KULLANDI
Bakan Zeybekci oyunu kullandı
YEREL

BAKAN ZEYBEKCİ OYUNU KULLANDI
Denizli'de cinayet: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE CİNAYET: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Denizli'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Denizli'de Büyükşehir otobüsleri referandumda ücretsiz
YEREL

DENİZLİ'DE BÜYÜKŞEHİR OTOBÜSLERİ REFERANDUMDA ÜCRETSİZ
Denizli'de 'Kaybolan Yaşamlar' sergisi açıldı
YEREL

DENİZLİ'DE 'KAYBOLAN YAŞAMLAR' SERGİSİ AÇILDI
Ekonomi Bakanı Zeybekci:
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ:
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi Android uygulamaları belli oldu
TEKNOLOJİ

BUNLARI TELEFONUNUZA MUTLAKA İNDİRİN!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!
  • 4 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...