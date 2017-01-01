Nişan töreninden önce sandık başında gittiler

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TOKAT(AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, nişan günleri halk oylamasına denk gelen çift, törenden önce oy kullanmak amacıyla sandık başına gitti.

Nişan günü olarak 16 Nisan'ı belirleyen Burhanettin Kaplan (24) ile Hanife Soymaz (23) çifti, tören öncesi Tepeşehir Yatılı Bölge Okulunda bulunan 1031 numaralı sandığa giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını dile getirerek "Nişanlım nişan günü olarak bugünü istedi. Özel bir günde böyle bir şey nasip oldu." dedi.

Vatandaşların da ilgisini çeken çift, oylarını kullandıktan sonra nişan törenlerinin yapılacağı salona gitti.



