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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Gelin-damat sandıkta farklı tercihlerde bulundu

16 Nisan 2017 Pazar, 14:51

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de düğünleri anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması gününe denk gelen Radim ve Büşra Bircan çifti, gelinlik ve damatlıkla oy kullandı.

Çift, oy kullanacakları Atatürk İlkokuluna gelin arabasıyla geldi.

Bircan çifti, 1064 numaralı sandıkta oy kullandı. Çiftin gelinlik ve damatlıkla oy kullanması, okula gelen diğer seçmenlerin de ilgisini çekti. Birçok vatandaş, çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büşra Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk oylaması ile düğünlerinin aynı güne denk gelmesinin kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Vatandaşlık görevlerini yapmak için sandık başına geldiklerini ifade eden Bircan, ''hayır'' oyu kullandığını belirtti.

Damat Rahim Bircan ise ülkenin geleceği için "evet'' oyu kullandığını belirterek, eşiyle zıt yönde oy vererek Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu göstermek istediklerini dile getirdi.

Bircan çifti, oy kullandıktan sonra düğün salonuna gitti.

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