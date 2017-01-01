Hatay'da Paskalya Bayramı

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HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, Paskalya Bayramı nedeniyle Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.

Ata, burada yaptığı konuşmada, tüm Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı’nı kutladığını söyledi.

Hatay'ın, binlerce yıllık tarihi olan ve bu tarih boyunca da birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan bir kent olduğunu belirten Vali Ata, bu nedenle her dönemden kente birtakım şeyler kaldığını belirtti.

"Yahudi'si, Hristiyan'ı, Müslüman'ı hepsi burada bir arada yaşıyor." diyen Ata, şöyle devam etti:

"Hatay, dünyaya örnek gösterilebilecek bir kentimiz. Nice acıların, kavgaların yaşandığı günümüz dünyasında bu tablonun gerçekten tüm insanlığa örnek olması gerekir. Temennimiz bu tablonun sonsuza kadar böyle devam etmesidir. Bunda siz değerli din adamlarımızın, kanaat önderlerimizin ve bu ilde yaşayan bütün vatandaşlarımızın çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Eğer birbirimize hoşgörüyle yaklaşırsak, birbirimize anlayışlı davranırsak, iyi günde kötü günde hep birlikte hareket edersek, o zaman bu birlik ve beraberliğimiz sonsuza kadar devam edecektir."

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Musevi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu ve Affan Mahallesi Alevi Kanaat Önderi Adnan Fatihoğlu da tüm Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı’nı kutladı, birliktelik mesajı verdi.

Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil de ev sahibi olarak ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Paskalya Bayramı'na ilişkin bilgi veren Hurigil, "Yüzyıllardan beri üç semavi dine mensup insanların kardeşçe, barış ve huzur içinde yaşadığı, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği Antakyamızda inancı, kültürü ve etnik kökeni ne olursa olsun kutlanan bayramları beraber hisseden insanlarız. Bu bayramlar, bu topraklarda yaşayan insanlarımıza tarihsel ve kültürel zenginliğe tanıklık etme ayrıcalığı da sağlamıştır." dedi.

Hurigil, sevinçlerine ortak olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Ata, Vakıf Başkanı Hurigil ile bayram geleneği olarak yumurta tokuşturdu.



