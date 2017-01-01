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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Oy kullanmaya ambulansla götürüldü

16 Nisan 2017 Pazar, 14:58

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yürüme engelli kadın, halk oylaması için oy kullanacağı okula ambulansla götürüldü.

Aşağı Emerce köyünde oğluyla yaşayan yürüme engelli Sevim Acar, Taşköprü Belediyesi tarafından tahsis edilen ambulans ve personelle köyünden alınarak oy kullanacağı Taşköprü Anadolu Lisesi'ne getirildi.

Ambulanstan indirilerek tekerlekli sandalyeye bindirilen Acar, oyunu kullandıktan sonra evine götürüldü.

Yaşlı kadının oğlu Fahrettin Acar, okulda engelliler için hazırlık yapılmadığını belirterek, annesinin tekerlekli sandalyesinin görevlilerce taşınarak sandığa götürüldüğünü söyledi.

Acar, annesinin vatandaşlık görevini yerine getirmesine yardımcı olan belediyeye de teşekkür etti.

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