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Toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım

16 Nisan 2017 Pazar, 15:01

SİİRT (AA) - Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin'de görevlendirme yapılan belediyeler, halk oylaması dolayısıyla vatandaşa toplu taşıma araçlarından ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Siirt, Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak belediyeleri toplu ulaşım araçları vatandaşların ve sandık görevlilerinin ulaşımlarının kolaylaştırılması amacıyla ücretsiz hizmet sunuyor.

Zinciriye İlkokulundaki 1248 numaralı sandıkta oyunu kullanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Yaman, Mardin Valiliği ve büyükşehir belediyesi olarak bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

"Vatandaşların rahat ve konforlu bir şekilde oylarını kullanmaları için ulaşımı ücretsiz hale getirdik." ifadesini kullanan Yaman, hasta, engelli ve yaşlıları evlerinden alıp sandığa götürdüklerini kaydetti.

Diyarbakır'da oturan Abdülmecit Akpınar da halk oylamasında ücretsiz ulaşım imkanı verilmesini sağlayan belediye yetkililerine teşekkür etti.

Siirt, Şırnak ve Batman'daki vatandaşlar da görevlendirme yapılan belediyelerin uygulamadan ve gerçekleştirdikleri hizmetlerden memnun kaldıklarını kaydetti.

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