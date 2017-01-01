Önce sandığa sonra düğüne gittiler

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, düğün tarihleri halk oylamasıyla aynı güne denk gelen çift, düğünlerinden önce sandık başına gitti.

Yusuf Gürel ve Neslihan Çöz çifti, Düzce Uzun Mustafa Mahallesi'nde bulunan Düzce Üniversite Meslek Yüksekokuluna gelin arabasıyla geldi.

Gelin ve damatlıkları ile 1280 numaralı sandığa giden çift, vatandaşlar ve sandık görevlileri tarafından alkışlarla karşılandı. Çift, oy kullanma işleminin ardından zarfları birlikte tutarak sandığa attı.

Bu önemli günlerinde oy kullandıkları için mutlu olduklarını anlatan damat Gürel, "Düğün günümüz de olsa vatandaşlık hakkımız olan oylarımızı kullandık." dedi.

Düğün gününü referandum kararından önce belirlediklerini kaydeden Gürel, "Bu önemli günümüzde ne olursa olsun demokratik hakkımızı kullanıp ülkemizin geleceği için oylarımızı kullanmamız gerekiyordu. Gelin damat olarak gelip oyumuzu kullandık. Allah, ülkemiz için hayırlısını nasip etsin." diye konuştu.

Gelin Neslihan Çöz ise bugün iki tercih yaptığını ifade ederek, "Bugün iki kere oy veriyorum, mutluyum. Milletimiz için hayırlısını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çift, oy kullanma işleminin ardından düğün merasimi için salona hareket etti.

