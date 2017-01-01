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Bakan Çelik, oyunu mezun olduğu okulda kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 15:20
Bakan Çelik, oyunu mezun olduğu okulda kullandı

ADANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu, Adana'da mezun olduğu Lütfiye Kısacık İlkokulunda kullandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki ilkokula gelen Bakan Çelik, burada oy kullanan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.

Bakan Çelik, daha sonra 1062 numaralı sandığın olduğu salona geçerek buradaki görevlilerle tokalaştı ve oyunu kullandı.

Çelik, okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunu kullandığını, sonuçların memleket için iyi olmasını temenni ettiğini söyledi.

Türkiye'de sandığın kurulduğu her günün çok önemli olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Türkiye'de sandığın kurulması, aziz milletimize kanaatinin sorulması, milletimizin kendi tercihiyle Türkiye'nin geleceğini inşa etmesi, nasıl yönetileceğine karar vermesi her zaman tarihi ve önemlidir. Türkiye'de sandığı kurulduğu her gün önemli ve kıymetlidir. Geçmişte devlet hayatımız boyunca iyi günler, kötü günler, her zaman ilerleyişimizi sağlayan, büyümemizi ve geleceğe güvenli yürümemizi sağlayan şey sandık oldu. Sandık, milli iradenin tecelli etmesi, aziz milletimizin Türkiye'nin yönetimi, geleceği ve sistemi hakkında karar vermesi, Türkiye'nin en büyük zenginliği ve kazanımıdır. Herkes hür bir şekilde görüşlerini açıkladı. Türkiye'nin her yerinde, televizyonlarda, sahada, caddelerde, meydanlarda her türlü görüş dinlendi. Artık söz de karar da milletin. Memleketimizin geleceği için güçlü bir sonuç çıkmasını bekliyorum. İnşallah her şey güzel olacak."

- "Vatandaşlarımızın güçlü bir şekilde sandığa gittiği görülüyor"

Bir gazetecinin "Katılımı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu ise Bakan Çelik, şöyle cevaplandırdı:

"Vatandaşlarımızın sandığa sahip çıkması, Türkiye'de siyasal katılım oranının yüksek olması çok önemlidir. Bazı gelişmiş demokrasilerde, demokrasiler gelişmiş olarak adlandırılmasına rağmen giderek siyasal katılım oranı düşmektedir. Siyasal katılım oranının düşmesi demek, demokrasinin derinliğini kaybetmesi demektir. Vatandaşlarımızın güçlü bir şekilde sandığa gittiği, tercihlerini ortaya koyduğu görülüyor. Bu Türkiye için önemlidir, Türkiye'nin büyük kazanımıdır, enerjisi, kuvveti, kudreti, sandığa gidilmesi ve sandık yoluyla karar verilmesidir. Biz kanaatlerimizi 40-45 gündür sokak sokak, cadde cadde, Adana'mızda ve Türkiye'nin her tarafında, televizyonlarda, meydanlarda vatandaşlarımızla paylaştık. Kuşkusuz Türkiye'de vatandaşın iradesinden daha üstün bir siyasi irade yoktur. Türkiye'nin sahibi vatandaşımızdır, halkımızdır, milletimizdir. Onun iradesi tecelli edecek, tecelli eden irade başımızın üstündedir, başımızın tacıdır. Türkiye'nin geleceği için güçlü bir karar çıkmasını bekliyorum. İnşallah memleketimizin geleceği her zaman daha iyi olacak."

Bakan Çelik, daha sonra oy kullandığı mahallede oturan ve dün hayatını kaybeden Metin İltaş için evinin önüne kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

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