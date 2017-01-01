Bakan Müezzinoğlu oyunu Bursa'da kullandı

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BURSA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Önümüzdeki süreçle ilgili bir sistem değişikliği milletimizin vicdanına getirildi. Bugün milletimizin vicdanı konuşuyor." dedi.

Müezzinoğlu, oyunu Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki 2190 no'lu sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Müezzinoğlu, halk oylamasının milletin huzuruna, barışına, kardeşliğine katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Müezzinoğlu, bundan sonraki süreçte dar siyasi çekişmelerin azalacağına, milletin büyük hedefleri doğrultusunda yürüyüşün güçlü bir şekilde devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kısır çekişmelerin bittiği bir döneme vesile olmasını diliyorum. Siyasi tercihlerimiz farklı olabilir, bugün tercihlerimiz farklı olabilir ama birlikte büyük bir milletiz. Birlikte tarihe, tarihi geleceğe yürüyen bir milletiz. Birlikte büyük hedefleri ve hayalleri olan bir milletiz. O nedenle bu demokrasinin güzelliğinin, ayrışmaya değil tam aksine birbirimizi daha çok sevme ve birlikte büyük hedeflere yürüyebilmeye vesile olmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreçle ilgili bir sistem değişikliği milletimizin vicdanına getirildi. Bugün milletimizin vicdanı konuşuyor. İki üç saat sonra milletimizin vicdanı ne dediyse herkes o vicdana teslim olacak ve o vicdanın gereklerini yöneticiler, siyasiler millete yarışır şekilde yapmaya devam edecekler."

Bakan Müezzinoğlu, halk oylamasına katılımın yüksek olmasını beklediğini vurgulayarak, sonucun Bursa ve ülke için hayırlı olmasını diledi.



