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Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 15:31
Türkiye sandık başında

KARAMAN (AA) - Karaman'da, umre için gittikleri kutsal topraklardan dönen çift, evlerine uğramadan sandığa giderek oy kullandı.

Umre vazifesini yapmak için 28 Mart'ta kutsal topraklara giden Haydar ve Hacer Dağlı çifti, bugün saat 13.00'de Konya Havaalanı'na inip, karayoluyla Karaman'a geldi.

Dağlı çiftini yakınları büyük bir heyecanla evlerinde beklerken, onlar ilk önce oy vermeyi tercih etti. Yem Sanayi İlkokuluna gelen çift, 1255 nolu sandıkta oylarını kullandıktan sonra evlerine gitti.

- "Oyumuzu kullanıp vatandaşlık görevimizi yaptık"

Haydar Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kafilenin normalde 3 gün sonra dönecekken referandum nedeniyle erken döndüklerini söyledi.

Uçakla Konya'ya geldikten sonra, kendilerini karşılayan oğluyla Karaman'a geldiğini ifade eden Dağlı, "Oğlum bizi eve götürmek isterken, direkt okula gitmesini istedim. İlk önce eve gitsek telaşeden oy kullanmak için geç kalabilirdik. Riske girmek istemedim. Oyumuzu kullanıp vatandaşlık görevimizi yaptık." dedi.

Hacer Dağlı da kutsal topraklarda umre vazifesini yerine getirmenin huzuru içinde olduğunu vurgulayarak, "Kutsal topraklarda ziyaretlerimizi, ibadetlerimizi yaptık, geldik. Şimdi de oyumuzu kullanıp vatandaşlık görevimizi yaptık. İnşallah ülkemiz için hayırlısı olur." diye konuştu.

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