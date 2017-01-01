Sandığa gitmek için engel tanımadılar

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de oy kullanmak isteyen ancak çeşitli nedenlerden dolayı evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlılar sandığa ambulanslarla götürüldü.

Sağlık Müdürlüğü, evde sağlık hizmeti verilen hastalar ile Sağlık Bakanlığının oluşturduğu çağrı merkezine başvuran vatandaşların oy kullanması 5 ambulans görevlendirdi. Oy kullanmak isteyen ancak kendi imkanıyla gidemeyen vatandaşlar, sabah saatlerden itibaren evlerinden alınarak oy kullanacakları okullara taşındı.

Argıncık Mahallesi'nde oturan 97 yaşındaki Zekiye Çona da sağlık ekiplerince sedyeye alınarak oy kullanacağı Cevdet Sunay Ortaokuluna getirildi.

Seçmen kağıdı ve kimliği sandık görevlilerince alınan Çona, oyunu ambulansta kullandı.

Erkilet Mahallesi'nde yaşayan ve 3 yıl önce karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle bacağını kaybeden Sevim Gür de ambulansla oy kullanacağı okula getirildi.

Ambulanslarla sandığa taşınan vatandaşlar, vatandaşlık görevlerini yerine getirmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.