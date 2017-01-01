16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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PKK/KCK şüphelileri oy kullanmak isterken yakalandı

16 Nisan 2017 Pazar, 15:46
PKK/KCK şüphelileri oy kullanmak isterken yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla aranan 4 kişi, oy kullanmak için gittikleri okulda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan 4 şüphelinin anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Bahçelievler İlkokulu'nda oy kullanacağını belirledi.

Oy kullanacakları sandığın bulunduğu salona gelen 4 zanlı, polis tarafından yakalandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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