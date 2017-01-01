Türk vatandaşı yabancılar da sandık başına gitti

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Türk vatandaşı yabancılar, halk oylamasında oy kullandı.

Mahmutlar Mahallesi'nde 50. Yıl Keşoğlu İlköğretim Okulunda oy kullanan Rus uyruklu Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'ın çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ruslar'ın oylarını kullandığını ifade eden Gündüz, "Türkiye'nin iç problemi olmaması lazım. İç problem olduğunda zayıflıyoruz ve düşmanlar saldırıyor. Bugün güçlü Türkiye ve bir sistem olsun diye oy kullandık. Üçüncü ülkeler içişlerimize karışmasın istedik." dedi.

Rus asıllı Güzel Baycan da Türk vatandaşı olduğunu belirterek, "Vatandaşlık görevimi yapıyorum. Ülkemize ve cumhuriyetimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Mahmutlar Muhtarı Ahmet Top, 19 bin 300 seçmenin bulunduğu mahallelerinde yaklaşık 270 Türk uyruklu yabancının oy kullandığını söyledi. Katılımın oldukça yüksek olduğunu kaydeden Top, "Başta Rus olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kimliği olan yabancı vatandaşlarımız da oy kullanıyor. Ülkemize hayırlı olsun." dedi.



