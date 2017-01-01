Türkiye sandık başında

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KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Ortaya çıkacak olan sonuç milletimizin iradesini yansıtacak olan bir sonuçtur. Hepimizin başının üstünde yeri olacaktır." dedi.

Oy kullanmak için Beşbinevler Mahallesi Şehit Mehmet Dinçel İlkokuluna gelen Şahin, 2001 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Sandık görevlileri ve vatandaşlarla sohbet eden Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullandığı sandıkta iştirakin yüzde 80'in üzerinde olduğunu söyledi.

Bu durumun halkın demokrasiyi benimsediğini ve görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini gösterdiğini aktaran Şahin, "Ortaya çıkacak olan sonuç milletimizin iradesini yansıtacak olan bir sonuçtur. Hepimizin başının üstünde yeri olacaktır. Bu referandumun daha öncekilerde olduğu gibi hiçbir sorun yaşanmadan büyük bir olgunluk içinde sonuçlanmasını diliyorum. Şu ana kadar da herhangi bir olumsuzluk olmadı. Neticeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Şahin, daha sonra okuldan ayrıldı.