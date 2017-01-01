Türkiye sandık başında

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde bir çift, bu akşamki düğün törenleri öncesi sandığa giderek oy kullandı.

Bugün yapılacak düğün ile hayatlarını birleştirmeye hazırlanan İbrahim Dikgöz ve Sefine Yaprak, gelinlik ve damatlık ile oy verecekleri okullara gitti.

Damat Dikgöz, Bulancak Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, gelin Yaprak ise Yunus Emre İlkokulu'nda kurulan sandıkta oyunu kullandı.

İbrahim Dikgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Ülkemizin geçtiği bu kritik süreçte gerçekleşen referandumda müstakbel eşimle birlikte sandık başına giderek vatani görevimizi yerine getirdik. İnşallah çıkan sonuçlar ülkemizin geleceği için iyi olur." dedi.

Sefine Yaprak ise telli duvaklı bir şekilde oy kullanmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Müstakbel eşiyle halk oylaması için sandık başına geldiklerini, özgür ve hür iradelerini sandığa yansıttıklarını kaydeden Yaprak, "Ülkemiz için güzel olan ne ise onun gerçekleşmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.



