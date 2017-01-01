16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 16:42

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde bir çift, bu akşamki düğün törenleri öncesi sandığa giderek oy kullandı.

Bugün yapılacak düğün ile hayatlarını birleştirmeye hazırlanan İbrahim Dikgöz ve Sefine Yaprak, gelinlik ve damatlık ile oy verecekleri okullara gitti.

Damat Dikgöz, Bulancak Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, gelin Yaprak ise Yunus Emre İlkokulu'nda kurulan sandıkta oyunu kullandı.

İbrahim Dikgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Ülkemizin geçtiği bu kritik süreçte gerçekleşen referandumda müstakbel eşimle birlikte sandık başına giderek vatani görevimizi yerine getirdik. İnşallah çıkan sonuçlar ülkemizin geleceği için iyi olur." dedi.

Sefine Yaprak ise telli duvaklı bir şekilde oy kullanmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Müstakbel eşiyle halk oylaması için sandık başına geldiklerini, özgür ve hür iradelerini sandığa yansıttıklarını kaydeden Yaprak, "Ülkemiz için güzel olan ne ise onun gerçekleşmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.


İLGİLİ HABERLER
Giresun'da Vali ve Belediye Başkanı oylarını kullandı
YEREL

GİRESUN'DA VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI OYLARINI KULLANDI
Basketbolda maçın ardından
YEREL

BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
Emniyetten referandum güvenliği
YEREL

EMNİYETTEN REFERANDUM GÜVENLİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi Android uygulamaları belli oldu
TEKNOLOJİ

BUNLARI TELEFONUNUZA MUTLAKA İNDİRİN!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!
  • 4 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...