16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ zanlısı doktor yol uygulamasında yakalandı

16 Nisan 2017 Pazar, 16:47

ORDU (AA) - Trabzon'da hakkında yakalama kararı çıkarılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı doktor, Ordu'da yol uygulaması esnasında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Ordu'nun Altınordu ilçesinde asayiş uygulaması yaparken M.K'nin kimliğini sorguladı.

M.K'nin, FETÖ soruşturmasıyla ilgili hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit eden ekipler, durumu Terörle Mücadele Şubesine bildirdi.

Gözaltına alınan M.K'nin Ordu'daki işlemlerinin ardından Trabzon'a gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, M.K'nin Trabzon'da doktorluk yaptığı ve FETÖ'nün askeri imamlarından olduğu ileri sürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Sobadan sızan gazdan zehirlendiler
YEREL

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİLER
CHP'li Torun, oyunu kullandı
YEREL

CHP'Lİ TORUN, OYUNU KULLANDI
Fındıkla ilgili açıklamalar üreticileri sevindirdi
YEREL

FINDIKLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR ÜRETİCİLERİ SEVİNDİRDİ

Başkan Anlayan: &quot;2017 yılı Fatsa ilçemiz için yatırım yılı olacak&quot;
YEREL

BAŞKAN ANLAYAN: "2017 YILI FATSA İLÇEMİZ İÇİN YATIRIM YILI OLACAK"
&quot;Terörle mücadele ve teröre lanet&quot; fotoğraf sergisi
YEREL

"TERÖRLE MÜCADELE VE TERÖRE LANET" FOTOĞRAF SERGİSİ
Destek paraları piyasayı hareketlendirdi
YEREL

DESTEK PARALARI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi Android uygulamaları belli oldu
TEKNOLOJİ

BUNLARI TELEFONUNUZA MUTLAKA İNDİRİN!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!
  • 4 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...