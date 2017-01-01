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DERLEME - Anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasında yurt genelindeki seçim güvenliğine ilişkin ...

16 Nisan 2017 Pazar, 17:16

ANKARA (AA) - Anayasa değişikliği için yapılan halk oylaması, Türkiye genelinde sakin bir ortamda geçti.

Yurt genelinde, güvenlik güçleri, halk oylamasının huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için yoğun çaba sarf etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinde 81 ildeki güvenlik kamerası görüntüleri ve halk oylamasının güvenliğiyle ilgili veriler, yakından takip edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde oluşturulan, emniyet genel müdür yardımcıları başkanlığında, ilgili daire başkanlarının katılımıyla faaliyet gösteren Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi'nde, yurt genelinde halk oylamasının huzur ve güven içinde yapılması için yoğun çaba gösterildi.

İl ve ilçelerdeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi'ne (KGYS) entegre 19 bin kamera ile 122 3G cihazından alınan görüntüler, canlı yayın ekranları ve bilgisayarlardan anlık takip edildi.

Merkeze görüntülerin yanı sıra illerden önemli asayiş bilgileri de anında ulaştı. Tüm görüntü ve bilgiler yetkililerce değerlendirildi, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile ilgili kurumlara iletildi.

- Oy pusulaları askeri helikopterlerle taşındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), anayasa değişikliği halk oylamasında vatandaşların oy kullanması için seçim ve sandık güvenliği kapsamında, Diyarbakır, Siirt ve Bitlis'teki bazı yerleşim birimlerine oy pusulalarını helikopterle götürdü.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk alanındaki Lice, Hani, Dicle ilçeleri için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopterler, seçim görevlileri ve içerisinde oy pusulaları bulunan torbaları ilçe merkezlerinden aldı.

Güvenlik gerekçesiyle helikopterle Lice'nin Üçdamlar, Tepe ve Kayacık, Hani'nin Topçular, Dicle'nin de Yokuşlu mahallesine 89 sandık ile seçim görevlileri götürüldü. Görevlilerin, yapılacak oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından yine helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacağı bildirildi.

Siirt'te de 3. Komando Tugay Komutanlığından havalanan askeri helikopter, Eruh, Pervari ve Şirvan ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve içinde oy pusulaları bulunan torbaları aldı. Seçim görevlileri ve oy pusulaları, güvenlik gerekçesiyle söz konusu 3 ilçedeki 61 yerleşim yerine helikopterle götürüldü.

Bitlis'te de İl Jandarma Komutanlığı, anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulması esnasında seçim ve sandık güvenliği kapsamında, bazı yerleşim bölgelerine oy pusulalarını helikopterle taşıdı.

Bitlis'ten havalanan askeri helikopter, seçim görevlileri ve içinde oy pusulalarının bulunduğu torbaları, merkeze bağlı Sehi ile Hizan ilçesine bağlı Horozdere bölgesine götürdü. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından görevliler ve oy pusulaları, yine helikopterle il merkezine getirilecek.

- Lüleburgaz İlçe Seçim Kurulu Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Kırklareli Lüleburgaz'da İlçe Seçim Kurulu Müdürü Y.T, hakkında Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılan şikayet üzerine geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Y.T'nin dün "hayır" standında görüldüğü iddiası üzerine YSK'ya şikayette bulunuldu. Bunun üzerine Y.T, hakkında yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

- Oy pusulası fotoğrafı tartışması

Denizli'de cep telefonuyla kullandığı oyun fotoğrafını çekmek isteyen vatandaşla sandık görevlileri arasındaki tartışmaya müdahale eden 2 polis, çıkan kavgada yaralandı.

Gültepe Mahallesi'ndeki Reşat Vural İlkokulu'nda 2087 No'lu sandıkta oy kullanan A.K, oy pusulasının fotoğrafını çekmek isteyince sandık görevlileri tarafından uyarıldı.

A.K. ile sandık görevlileri tartışınca araya polis girdi. Bu sırada A.K'nin yakınları olaya müdahale edince ortalık bir anda karıştı. Olayda iki polis memuru çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

Yaralı polisler, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili A.K. ile I.B ve G.B gözaltına alındı.

- CHP Viranşehir İlçe Başkanı Taylan ile yardımcısı darbedildi

Şanlıurfa'da, Emiroğlu Mahallesi'ndeki Fethullah Bayram İlkokulunda oy kullanmaya giden CHP Viranşehir İlçe Başkanı Remzi Taylan ve yardımcısı Mustafa Aslan ile bazı vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda Taylan ve Aslan, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi.

Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Taylan ve Aslan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkan Yardımcısı Arslan Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Yasin Haşimi, olayın ardından hastaneye giderek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

- Sandık başında yakalandılar

Trabzon'un Arsin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, oy kullanmaya geldiği salonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Alparslan Koleji'nin ortaklarından E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

E.Ö'nün, Atatürk İlkokulunda oy kullanacağını belirleyen ekipler, sandığın bulunduğu salona gelen zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen E.Ö'nün işlemleri sürüyor.

Malatya'da terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan 3 kişi, oy kullanmak için gittikleri okullarda yakalandı.

FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski öğretmenler A.A. ve T.D. ile terör örgütü PKK/KCK üyesi olma suçundan aranan F.G, anayasa değişikliği halk oylamasında oylarını kullanmak için gittikleri okullarda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla aranan 4 kişi, oy kullanmak için gittikleri okulda gözaltına alındı.

Polis ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan 4 şüphelinin anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Bahçelievler İlkokulu'nda oy kullanacağını belirledi.

Oy kullanacakları sandığın bulunduğu salona gelen 4 zanlı, polis tarafından yakalandı.

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