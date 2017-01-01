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Suriye'de kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeler

16 Nisan 2017 Pazar, 17:17
Suriye'de kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeler

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'de muhalifler ile Beşşar Esed rejimi arasında varılan anlaşma kapsamında Madaya ve Zabadani'den gelen ailelere acil ihtiyaç paketleri dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı ailelerin ilk etapta İdlib merkezinde kurulan geçici barınma merkezine yerleştirildiğini söyledi.

Mevcut durumun başladığı ilk andan itibaren Suriye'de insani yardım çalışmalarına devam eden İHH ekiplerinin, Madaya ve Zabadani'den tahliye edilenlerin yardımına da koştuğunu belirten Yemelek, "İdlib merkezde Madaya ve Zabadani'den gelen aileleri karşıladık. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu takas anlaşmasını çok yakından takip ettik. Ekiplerimiz 2 gün boyunca Halep'in sıfır noktasında Raşidin bölgesinde Madaya ve Zabadani'den gelecek insanları karşılamak üzere hazır bekledi." dedi.

Erhan Yemelek, taraflar arasında oluşan bazı anlaşmazlıklar ve bir araca yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu takasın bir süre durduğunu hatırlatarak, "İlerleyen saatlerde devam eden görüşmeler neticesinde takas yeniden başladı. Madaya ve Zabadani'den gelen aileleri Halep'in sıfır noktasında Raşidin bölgesinden aldık. Aileler için İdlib merkezde çadır kurulumunun dışında, gıda kolisi, battaniye, içme suyu gibi çeşitli ihtiyaç malzemeleri dağıttık." diye konuştu.

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