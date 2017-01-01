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ANKARA (AA) - Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması, yurt genelinde demokratik ve sakin bir ortamda geçerken, hasta, yaşlı ve engelliler, sandıkların kurulu olduğu binalara devletin sağladığı imkanlarla götürülerek oylarını kullandı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde hasta ve yaşlılar, 112 Acil Servis ekipleri nezaretinde ambulanslarla oy kullanacakları okullara taşındı, kimi vatandaşlar ise ambulanslarda oy verdi.

Van'da Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, sağlık sorunları nedeniyle oy kullanmak için başvuran yaklaşık 500 hastayı ambulans ve servislerle kayıtlarının bulunduğu yerlere ulaştırdı.

Burdur'da kalp hastası olan, yatalak Bekir Tekin ve güçlükle yürüyebilen eşi Hatice Tekin, sağlık ekiplerince götürüldükleri okulda oy kullandı.

Oy kullanmak isteyen vatandaşların sandıklarda yoğunluk oluşturduğu İstanbul Arnavutköy'de, 86 yaşındaki Münevver Aydın, hasta nakil aracıyla getirildiği okulda oy verdi.

Engellilerin sosyal hayata katılması amacıyla önemli projeler gerçekleştiren Bağcılar Belediyesi, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında, engelli ve yaşlı seçmenlerin zorlukla karşılaşmadan oylarını kullanabilmesi için 9 asansörlü özel araç, 25 binek araç ve ambulans tahsis etti.

Arnavutköy'de, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oylarını kullanan vatandaşlardan bazıları, Türk Kızılayı tarafından kurulan bağış noktasında kan verdi.

Elazığ Belediyesini arayarak destek isteyen yürüme engelli 82 yaşındaki İrfan Nalkıran, özel engelli minibüsü ile Sürsürü Mahallesi'ndeki evinden alınarak Aziz Gül Ortaokulu'na taşındı.

Oyunu kullanan Nalkıran, yaklaşık 40 yıldır yürüyemediğini ve çoğu seçimde benzeri hizmetler olmadığı için oy kullanamadığını dile getirdi.

Muş'ta yatalak hasta 88 yaşındaki Hayriye Kaya, kendisini evinden sedyeyle alan sağlık ekipleri sayesinde oyunu kullandı.

Rize'de, iki ay önce düşme sonucu kalça kemiği kırılan ve bu nedenle yürüyemeyen 86 yaşındaki Naciye Usta, ambulansla götürüldüğü okulda oy verdi.

Tekirdağ'da felçli Resmiye Aytaç (81), kendisini evinden ambulansla alan Evde Sağlık Hizmetlerine bağlı ekiplerin yardımıyla oyunu kullandı.

Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi'nde, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık kuruldu. Huzurevi sakinleri, oylarını burada kurulan sandıklara attı.

Isparta Şehir Hastanesinde tedavi gören 74 yaşındaki Selvinaz Aydın ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evde tedavisi süren kas hastası Ali Akça, sağlık ekipleri tarafından götürüldükleri okullarda oylarını sedye üzerinde kullandı.

- Mehmetçiğin kucağında oy kullanmaya gitti

Erzurum'un Karayazı ilçesindeki bir köyde oturan ve yürümekte güçlük çeken yaşlı bir vatandaş, Mehmetçik'in kucağında sandığa götürülerek oyunu kullanabildi.

- Anadolu'nun asırlık çınarları sandık başında

Doğu Anadolu'da yaşları 100'ü aşan bazı vatandaşlar, halk oylamasında vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy verdi.

Ağrılı 108 yaşındaki Hüseyin Yarar, "Geleceğimiz, çocuklarımız, barış için, terörün bitmesi için oy verdim. Terör ve terörist istemiyoruz." dedi.

Erzincanlı 104 yaşındaki Fevzi Bakar, oy kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Batman'da 100 yaşındaki Alye Tür de sandık başına giderek oy kullandı.

Konya'nın Hadim ilçesinde, anayasa değişikliği halk oylamasında, eli bastonlu yaşları 80 ile 102 arasında değişen nineler, adeta demokrasi dersi vererek oylarını kullandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 113 yaşındaki Ayşe Karabüber, sağlık görevlilerinin yardımıyla sandık başına gitti.

Ömrü bir asra yaklaşan Erzurumlu 90 yaşındaki Esme Ceviz de istiklal ve bayrak için oy kullandığını vurguladı.



- 12 seçmenli mahallede 12 dakikada seçim

Manisa'nın Demirci ilçesinde 12 seçmeni bulunan Kayranokçular Mahallesi'nde oy kullanma işlemi 12 dakikada tamamlandı. Seçmenler, erken saatlerde gittikleri sandıkta oylarını kullandı.

Zonguldak'ta İtfaiye Müdürlüğünde kurulan iki sandıkta vatandaşlar oy kullandı. İtfaiye araçları arasında oylarını sandıklara atan vatandaşlar, ilginç görüntüler oluşturdu.

Edirne'de, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullanmaya kedi ve köpekleriyle gelen seçmenler ilgi odağı oldu. Damla ve Hakan İnceoğlu, oylarını kullanmak için İlhami Ertem Lisesi'ne kedileri "Köpük" ile geldi, Sercan İpçim de "Kurabiye" adlı köpeğiyle geldiği okulda oy kullandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ev ve okulları zarar gören vatandaşlar, oylarını konteyner okulda verdi.

- Oy kullanmaya atla geldiler

Sivas'ın Zara ilçesinde iki seçmen, oy kullanacakları okula atla geldi. İlçede yaşayan Gökhan Kurt (30) ile Ahmet Can Bulut (23), Zara Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki demirlere atları bağladıktan sonra sınıfa girerek oylarını kullandı.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye erleri, önce bir yangına müdahale etti, daha sonra sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

- Botla nehri geçip, oy kullandılar

Siirt'te anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulmasına ilişkin yapılan seçimde, ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşlar, AFAD ekiplerinin desteğiyle botlarla Dicle Nehri'nin karşısına geçip, oylarını kullandı.

- "En uzun" ve "En kısa" da sandığa gitti

Osmaniye'de yaşayan, 72,6 santimetrelik boyuyla Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman, oyunu verdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2014 yılında 2 metre 13 santimetrelik boyuyla "Dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında sandık başına gitti.

- Beş seçim sonra sandığa gittiler

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde, köy statüsüne düşürüldükleri için boykot kararı alıp son 5 seçimde sandığa gitmeyen seçmenler, belde statüsünün tekrar kazanılmasının ardından oylarını kullandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 1980'deki askeri darbenin ardından yapılan anayasa oylamasında yüzde 80 "Hayır" oyu verdikleri için birçok sıkıntı ve baskıya maruz kalan Topağaç Mahallesi sakinleri, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında sandık başına gitti.

- Düğünden önce oy kullandılar

Elazığ, Düzce, Kırklareli, Çorum, Gaziantep, Rize ve Balıkesir'in Gönen ilçesinde düğün günleri halk oylamasına denk gelen çiftler, gelinlik ve damatlıkla oy kullandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ise nişan merasimlerini halk oylaması günü yapacak çift, törenden önce oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

- Türk vatandaşı yabancılar da oy kullandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerleşik yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar da oylarını verdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesi'nde yaşayan Ermeni asıllı Türk vatandaşları sandık başına gitti.

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyünde kaya oyma yerleşimde yaşamlarını sürdüren aileler, köyün tek yapısı olan camide kurulan sandıkta oylarını kullandı.

- Mezrada kurulan sandıkta tek seçmen oy verdi

Batman'da Ezidilerin yaşadığı 16 seçmenli Yolveren köyünde yaşayan seçmen için Demirbilek köyünün Çeşmebaşı mezrasında sandık kuruldu.

Karaman'da, umre için gittikleri kutsal topraklardan dönen çift, evlerine uğramadan sandığa giderek oy kullandı.

- "Anadolu'nun renkleri" de sandık başında

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında bazı seçmenler, yöresel kıyafetleriyle sandığa gitti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bazı vatandaşlar ile Gaziantep’in Karkamış ilçesine bağlı kırsal mahallelerdeki kadınlar, oy verme işlemini yöresel kıyafetleriyle gerçekleştirdi.

Iğdır'da merkez ve köylerde, genellikle kadınların düğün ve kutlamalarda giydiği, unutulmaya yüz tutmuş kofi giyen bazı kadınlar da oy kullandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bazı vatandaşlar yöresel kıyafetleri ile oy verdi.

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de kadınlar, gündelik yaşamları ile düğün, bayram gibi özel günlerde giydikleri yöresel kıyafetle oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Sarıdibek Mahallesi'ndeki kadınlar, yöresel kıyafetleri ile vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bazı vatandaşlar yöresel kıyafetleri ile oy kullandı.

Aydın'ın Germencik ve Efeler ilçelerinde bazı vatandaşlar Yörük ve Efe kıyafetleri ile sandık başına gitti.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan Van'ın Erciş ilçesine göç eden Kırgızlar, yöresel kıyafetleriyle oy kullandı.



Mardin'in Artuklu ilçesinde sandık başına yöresel kıyafetlerle giden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

