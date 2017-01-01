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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Şehit Binbaşı Şenol son yolcuğuna uğurlandı

16 Nisan 2017 Pazar, 18:06
Şehit Binbaşı Şenol son yolcuğuna uğurlandı

UŞAK (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uçuruma düşerek şehit olan Binbaşı Kürşad Selim Şenol, Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle saatlerinde Uşak Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Şenol'un naaşı, Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önüne götürülerek "helallik" alındı. Şehidin eşi Zübeyde Şenol eşinin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Güçlükle ayakta duran anne Muazzez Şenol ise sağlık ekiplerinin desteğiyle bir süre oğlunun fotoğrafına dokundu.

Daha sonra Yücetepe Camisi'ne götürülen şehit Binbaşı Kürşad Selim Şenol'un naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındı.

Bu sırada şehidin annesi Muazzez Şenol, eşi Zübeyde Şenol ve kardeşi Fatih Şenol asker selamıyla şehidi uğurladı.

Şehidin 6 yaşındaki oğlu Ömer'i ise aile büyükleri teselli etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı Şekerevleri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Vali Ahmet Okur, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, CHP Milletvekili Özkan Yalım, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Jandarma Komutanı Albay Nedim Selvisu, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, şehidin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında İkiyaka/Davulcu Tepe mevkisinde pusu ve güvenlik için bulunan birlikteki 3 asker bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçuruma düşmüş, Binbaşı Kürşad Selim Şenol ile Uzman Çavuş Barış Döver şehit olmuş,1 asker yaralanmıştı.



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