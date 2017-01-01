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Karşılaştırmalı analiz: Bitlis

16 Nisan 2017 Pazar, 18:29

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 46.2 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında yüzde 59.70 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Seçimlerde "Hayır Cephesi"nin (HDP, CHP, Saadet Partisi) oy oranı yüzde 40.30'da kaldı.

Bitlis'te katılımın yüzde 81.3 olduğu 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti, MHP, BBP'den oluşan "Evet Cephesi" yüzde 46.2 oy alırken, bu oran halk oylamasında yüzde 59.70'e yükseldi.

1 Kasım seçimlerinde CHP, HDP ve Saadet Partisi'nden oluşan "Hayır Cephesi'' yüzde 51.7 oy alırken, bu oran halk oylamasında yüzde 40.30'da kaldı.

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