Tunceli'de 31 ayrı yer "geçici güvenlik bölgesi" ilan edildi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kent genelinde devam eden operasyonlar nedeniyle 31 ayrı yerin 16 ile 31 Nisan tarihleri arasında geçici güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Tunceli'de kent genlinde operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçesindeki 31 ayrı bölgede 16 ile 30 Nisan tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Açıklamada, ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.



