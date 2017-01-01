Türkiye sandık başında

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da halk oylaması sırasında Seçim Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen 68 kişiye işlem uygulandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sırasında "oy pusulasının fotoğrafını çekmek", "başkasının yerine oy kullanmak" ve "tercih mührüne zarar vermek" gibi suçlardan 53 kişi hakkında işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 6 kişi de oy vermek için geldiği sandıkların bulunduğu okullarda gözaltına alındı.
Seçim Kanunu'na muhalefet suçundan Isparta'da 5, Burdur'da 3 ve Muğla'da ise 7 kişi hakkında işlem yapıldı.