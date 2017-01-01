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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de oy çuvalları kamera sistemiyle kayıt altına alındı

16 Nisan 2017 Pazar, 18:43

EDİRNE (AA) - Anayasa değişikliği için Edirne'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından, Edirne Adliyesi'ne getirilen oy çuvalları kamerayla kayıt altına alındı.

Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesinin ardından, sandık görevlileri oyları saydı. Tutanak altına alınan ve çuvallara konulan oylar Edirne Adliyesi'ndeki merkez ilçe seçim kuruluna getirildi.

Adliyeye oy çuvallarıyla giren sandık görevlileri, burada x-ray taramasından geçti.

Sandık görevlileri, Edirne Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce kurulan kamera sistemine oy çuvallarının üzerinde bulunan sandık numaralarını ve sandığın bulunduğu okulu yüksek sesle okudu.

Oy çuvalları yazılı kaydın yanı sıra görsel ve sesli olarak da kayıt altına alındı.

Geçmiş yıllarda Edirne'de aynı uygulama yapılmıştı.


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