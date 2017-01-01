16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Karşılaştırmalı analiz: Bingöl"

16 Nisan 2017 Pazar, 18:46

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 67 oy alan, "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 73,04 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 174 bin 843 seçmenin 693 sandıkta oy kullandığı Bingöl'de oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 77,38 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 96 bin 4 "evet", 35 bin 440'de "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 67, "hayır" cephesinin ise yüzde 33 oy aldığı Bingöl'de halk oylaması sonuçlarına göre evet cephesi yüzde 73,04, hayır cephesi ise yüzde 26,96 oy aldı.

- Bingöl seçim sonuçları

Evet Cephesi 1 Kasım 2015 Katılım: Yüzde 78,51Oy oranı: Yüzde 67



16 Nisan 2017
Katılım : Yüzde 77,38
Oy oranı: Yüzde 73,04


Hayır Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 78,51
Oy oranı: Yüzde 33

16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 77,38
Oy oranı: Yüzde 26,96

İLGİLİ HABERLER
93 yaşında, tekerlekli sandalyeyle oy kullandı
YEREL

93 YAŞINDA, TEKERLEKLİ SANDALYEYLE OY KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Bingöl'de terör operasyonu
YEREL

BİNGÖL'DE TERÖR OPERASYONU
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Bingöl'deki &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; uygulamasının süresi uzatıldı
YEREL

BİNGÖL'DEKİ "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASININ SÜRESİ UZATILDI
Genç'te öğrenciler yararına kermes
YEREL

GENÇ'TE ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonuçları Haberturk.com farkıyla izlenir!
SEÇİM HABERLERİ

TÜRKİYE TERCİHİNİ YAPTI! 51 İLDE 'EVET', 30 İLDE 'HAYIR' ÖNDE...

 1
  • 2 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 3 "Patron benim"
  • 4 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!