"Karşılaştırmalı analiz: Bingöl"

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 67 oy alan, "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 73,04 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 174 bin 843 seçmenin 693 sandıkta oy kullandığı Bingöl'de oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 77,38 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 96 bin 4 "evet", 35 bin 440'de "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 67, "hayır" cephesinin ise yüzde 33 oy aldığı Bingöl'de halk oylaması sonuçlarına göre evet cephesi yüzde 73,04, hayır cephesi ise yüzde 26,96 oy aldı.

- Bingöl seçim sonuçlarıEvet Cephesi 1 Kasım 2015 Katılım: Yüzde 78,51Oy oranı: Yüzde 67





16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 77,38

Oy oranı: Yüzde 73,04





Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 78,51

Oy oranı: Yüzde 33



16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 77,38

Oy oranı: Yüzde 26,96



