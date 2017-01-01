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Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 18:49

BURSA (AA) - Bursa'da, evde sağlık hizmeti alan ve hastanelerde tedavi gören 750 hasta, oy kullanacakları okullara götürüldü.

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki hastanelerde yatan 196 hasta ile evinde sağlık hizmeti alan 135 hastanın, sağlık ekiplerinin yardımıyla seçmen kayıtlarının bulunduğu okula giderek oy verdiğini söyledi.

Belediyeler tarafından da 419 hastanın kayıtlarının bulunduğu okullara götürüldüğünü anlatan Akan, gün boyu 168 ambulans ve aracın hastaların taşınması için hizmet verdiğini ifade etti.

Halk oylaması sırasında yürütülen çalışmalarda, 121 Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli ile 150 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği personelinin görev aldığını aktaran Akan, toplam 750 hastanın oy kullanacakları okullara götürüldüğü bilgisini verdi.

Hastalar ile yakınlarının bu konudaki taleplerini, evde sağlık hizmetleri çağrı merkezinin 4443833 numaralı telefonunu arayarak ilettiklerini kaydeden Akan, "Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezinden yardım talep eden vatandaşlarımıza gerekli hizmet sağlanmıştır. Vatandaşlarımız, talepleri doğrultusunda sağlık ekibi desteği ile oy kullandırılıp evine ve hastanesine getirilmiştir." diye konuştu.

Akan, vatandaşlardan, hizmetten duydukları memnuniyete ilişkin geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

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