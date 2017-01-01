Türkiye sandık başında

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sona ermesinin ardından, AK Parti Antalya İl Başkanlığına geldi.

Oyunu Alanya ilçesinde kullanan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra partisinin il başkanlığı önünde AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve çok sayıda partili tarafından karşılandı.

Kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşan Çavuşoğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra seçim sonuçlarını parti binasında takip etmeye başladı.

AK Parti İl Başkanlığı önüne seçim sonuçlarını gösteren dev ekran kuruldu. Vatandaşlar ellerindeki bayraklarla seçim sonuçlarını takip ediyor.