16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sandık başında gözaltına alındılar

16 Nisan 2017 Pazar, 18:56

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları ile çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli, oy kullanmak için gittikleri okullarda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi, halk oylamasında oy kullanmak için gittikleri okullarda yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Dünyanın 'en uzun genç kızı' oyunu kullandı
YEREL

DÜNYANIN 'EN UZUN GENÇ KIZI' OYUNU KULLANDI
Kardemir Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA KASIMPAŞA MESAİSİ
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
TED öğrencilerinden &quot;Eski Oyuncaklarımı Satıyorum Projesi&quot;
YEREL

TED ÖĞRENCİLERİNDEN "ESKİ OYUNCAKLARIMI SATIYORUM PROJESİ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?
SAĞLIK

5 TANE CEVİZ YİYİN! 4 SAAT BEKLEYİN! SONRA DA...

 1
  • 2 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 3 "Patron benim"
  • 4 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!