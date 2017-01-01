Karşılaştırmalı analiz: Siirt

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİİRT (AA) - Siirt'te 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 40 oy alan, "Evet Cephesi", halk oylamasında yüzde 48,01 oy aldı.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 176 bin 248 seçmenin 661 sandıkta oy kullandığı Siirt'te oy işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 82,83 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 68 bin 284 "evet", 73 bin 932 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 40 , "hayır" cephesinin ise yüzde 60 oy aldığı Siirt'te halk oylaması sonuçlarına göre evet cephesi yüzde 48,01 hayır cephesi ise yüzde 51,99 oy aldı.







- Siirt seçim sonuçları



Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85

Oy oranı: Yüzde 40





16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 82,83

Oy oranı: Yüzde 48,01





Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85

Oy oranı: Yüzde 60



16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 82,83

Oy oranı: Yüzde 51,99