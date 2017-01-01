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Karşılaştırmalı analiz: Siirt

16 Nisan 2017 Pazar, 18:56

SİİRT (AA) - Siirt'te 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 40 oy alan, "Evet Cephesi", halk oylamasında yüzde 48,01 oy aldı.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 176 bin 248 seçmenin 661 sandıkta oy kullandığı Siirt'te oy işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 82,83 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 68 bin 284 "evet", 73 bin 932 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 40 , "hayır" cephesinin ise yüzde 60 oy aldığı Siirt'te halk oylaması sonuçlarına göre evet cephesi yüzde 48,01 hayır cephesi ise yüzde 51,99 oy aldı.



- Siirt seçim sonuçları

Evet Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 85
Oy oranı: Yüzde 40


16 Nisan 2017
Katılım : Yüzde 82,83
Oy oranı: Yüzde 48,01


Hayır Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 85
Oy oranı: Yüzde 60

16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 82,83
Oy oranı: Yüzde 51,99

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