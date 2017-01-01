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Karşılaştırmalı analiz: Bayburt

16 Nisan 2017 Pazar, 19:06

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 94,4 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında da yüzde 81,78 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik 1 Kasım 2005'te yapılan seçimde Bayburt'ta "Evet Cephesi"ni oluşturan AK Parti 32 bin 730 seçmenle oyların yüzde 72,4'ünü, MHP 9 bin 383 seçmen tercihiyle oyların yüzde 21'ini almıştı.

"Hayır Cephesi"ni oluşturan CHP 915 seçmen tercihiyle oyların yüzde 2,1'ini, Saadet Partisi ise 637 seçmen tercihiyle oyların yüzde 1,4'ünü elde etmişti.

Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan referandumda Bayburt'ta 37 bin 570 kişi eveti, 8 bin 370 kişi ise hayırı tercih etti.

Bayburt'ta bu sonuçlara göre seçmenin yüzde 81,78'i evet derken seçmenlerin yüzde 18,22'si de hayır tercihinde bulundu.

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