16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karşılaştırmalı analiz: Ordu

16 Nisan 2017 Pazar, 19:20

ORDU (AA) - Ordu'da, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 73,05 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 61,89 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 549 bin 249 seçmenin bin 883 sandıkta oy kullandığı Ordu'da, oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 83 olduğu ilde, halk oylamasında 274 bin 218 "evet", 168 bin 856 da "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 73,05, "hayır" cephesinin ise yüzde 26,91 oy aldığı Ordu'da, halk oylaması sonuçlarına göre evet cephesi yüzde 61,89, hayır cephesi ise yüzde 38,11 oy aldı.


- Ordu'da seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 83

Oy oranı: Yüzde 73,05

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 83

Oy oranı: Yüzde 61,89


Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 83

Oy oranı: Yüzde 26,91


16 Nisan 2015

Katılım: Yüzde 83

Oy oranı: Yüzde 38,11

İLGİLİ HABERLER
FETÖ zanlısı doktor yol uygulamasında yakalandı
YEREL

FETÖ ZANLISI DOKTOR YOL UYGULAMASINDA YAKALANDI

Sobadan sızan gazdan zehirlendiler
YEREL

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİLER
CHP'li Torun, oyunu kullandı
YEREL

CHP'Lİ TORUN, OYUNU KULLANDI
Fındıkla ilgili açıklamalar üreticileri sevindirdi
YEREL

FINDIKLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR ÜRETİCİLERİ SEVİNDİRDİ

Başkan Anlayan: &quot;2017 yılı Fatsa ilçemiz için yatırım yılı olacak&quot;
YEREL

BAŞKAN ANLAYAN: "2017 YILI FATSA İLÇEMİZ İÇİN YATIRIM YILI OLACAK"
&quot;Terörle mücadele ve teröre lanet&quot; fotoğraf sergisi
YEREL

"TERÖRLE MÜCADELE VE TERÖRE LANET" FOTOĞRAF SERGİSİ
Destek paraları piyasayı hareketlendirdi
YEREL

DESTEK PARALARI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonuçları Haberturk.com farkıyla izlenir!
SEÇİM HABERLERİ

TÜRKİYE TERCİHİNİ YAPTI! 48 İLDE 'EVET', 33 İLDE 'HAYIR' ÖNDE...

 1
  • 2 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 3 "Patron benim"
  • 4 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!