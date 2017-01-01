Karşılaştırmalı analiz: Ordu

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ORDU (AA) - Ordu'da, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 73,05 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 61,89 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 549 bin 249 seçmenin bin 883 sandıkta oy kullandığı Ordu'da, oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 83 olduğu ilde, halk oylamasında 274 bin 218 "evet", 168 bin 856 da "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 73,05, "hayır" cephesinin ise yüzde 26,91 oy aldığı Ordu'da, halk oylaması sonuçlarına göre evet cephesi yüzde 61,89, hayır cephesi ise yüzde 38,11 oy aldı.





- Ordu'da seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 83

Oy oranı: Yüzde 73,05

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 83

Oy oranı: Yüzde 61,89





Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 83

Oy oranı: Yüzde 26,91





16 Nisan 2015

Katılım: Yüzde 83

Oy oranı: Yüzde 38,11

