Karşılaştırmalı analiz: Erzurum

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 82,59 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da 74,5 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 409 bin 164 seçmenin 2 bin 94 sandıkta oy kullandığı Erzurum'da oy sayım işlemleri tamamlandı.



Erzurum'da resmi olmayan sonuçlara göre, sandık başına giden seçmenlerden yüzde 74,5'i tercihini "evet", yüzde 25,5'i ise "hayır"dan yana kullandı.

Yüzde 85,24'lük katılımın olduğu 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde ise seçmenlerin yüzde 82,59'u "evet", yüzde 17,41'i "hayır" oyu kullanmıştı.

Katılımın bir önceki seçime göre yüzde 1,24 düştüğü bu halk oylamasında "hayır" cephesinin oyları yüzde 8,09 artış gösterdi.

- Erzurum'da seçim sonuçları





Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85,24

Oy oranı: Yüzde 82,59





16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 84



Oy oranı: Yüzde 74,5









Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85,24



Oy oranı: Yüzde 17,41







16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 84

Oy oranı: Yüzde 25,5

