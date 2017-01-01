Karşılaştırmalı analiz: Düzce

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DÜZCE (AA) - Düzce'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 79,8 oy alan "evet cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında da yüzde 70,78 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 262 bin 542 seçmenin 236 bin 174'ünün 858 sandıkta oy kullandığı Düzce'de oy sayım işlemleri tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, sandıklarda oyların 232 bin 297'si geçerli sayıldı.

İl genelindeki sandıklarda 164 bin 428 "evet", 67 bin 869 da "hayır" oyu çıktı.

- Düzce'de seçim sonuçları

- Evet cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 89,73

Oy oranı: Yüzde 79,8





16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 90

Oy oranı: Yüzde 70,78





- Hayır cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 89,73

Oy oranı: Yüzde 20,02





16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 90

Oy oranı: Yüzde 29,22