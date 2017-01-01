16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karşılaştırmalı analiz: Rize

16 Nisan 2017 Pazar, 19:27

RİZE (AA) - Rize'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 81,63 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında da yüzde 75,59 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

"Evet" cephesini oluşturan AK Parti, MHP ve BBP, Rize'de 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde toplam 166 bin 1 oy alırken, "hayır" cephesini oluşturan diğer partiler ise 37 bin 287 oyla yüzde 18,37'de kalmıştı.

Halk oylamasında ise resmi olmayan sonuçlara göre, seçmenin yüzde 75,59'unun tercini "evet" olurken, yüzde 24,41'i ise "hayır" yönünde oy kullandı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde katılım yüzde 84,09 olurken, halk oylamasında ise katılım yüzde 85 olarak gerçekleşti.

- Rize seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 84,09

Oy oranı: Yüzde 81,63


16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 85

Oy oranı: Yüzde 75,59


Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 84,09

Oy oranı: Yüzde 18,37


16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 85

Oy oranı: Yüzde 24,41

İLGİLİ HABERLER
Oy kullanmaya gelinlikle gitti
YEREL

OY KULLANMAYA GELİNLİKLE GİTTİ
Oy kullanmaya ambulansla gitti
YEREL

OY KULLANMAYA AMBULANSLA GİTTİ
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonuçları Haberturk.com farkıyla izlenir!
SEÇİM HABERLERİ

TÜRKİYE TERCİHİNİ YAPTI! 48 İLDE 'EVET', 33 İLDE 'HAYIR' ÖNDE...

 1
  • 2 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 3 "Patron benim"
  • 4 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!