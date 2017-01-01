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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Karşılaştırmalı analiz: Aksaray

16 Nisan 2017 Pazar, 19:30

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 89,57 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında da yüzde 75,51 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 218 bin 885 seçmenin 822 sandıkta oy kullandığı Aksaray'da, oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 84 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 162 bin 041 "evet", 52 bin 555 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 89,57 "hayır" cephesinin ise yüzde 9.28 oy aldığı Aksaray'da, halk oylaması sonuçlarına göre evet cephesi yüzde 75,51, hayır cephesi ise yüzde 24,49 oy aldı.

-Aksaray'da seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 84,5

Oy oranı: Yüzde 89,57

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 84

Oy oranı: Yüzde 75,51


Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 84,5

Oy oranı: Yüzde 9.28

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 84

Oy oranı​: Yüzde 24,49



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