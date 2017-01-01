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Karşılaştırmalı analiz: Niğde

16 Nisan 2017 Pazar, 19:32

NİĞDE (AA) - Niğde'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 76,62 oy alan “Evet Cephesi”, halk oylamasında yüzde 59,85 oy aldı.

Niğde'de halk oylamasında, kayıtlı 236 bin 211 seçmenden 203 bin 103'ü, 718 sandıkta oy kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, "Evet Cephesi" yüzde 59,85 oy aldı, "Hayır Cephesi" ise yüzde 40,15'te kaldı.

Niğde'de, katılımın yüzde 85,79 olduğu 1 Kasım 2015'teki seçimde "Evet Cephesi" yüzde 76,62, "Hayır Cephesi" yüzde 21,89 oy almıştı.


- Niğde seçim sonuçları


- Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85,79

Oy oranı: Yüzde 76,62

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 85,98

Oy oranı: Yüzde 59,85

- Hayır Cephesi


1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85,79

Oy oranı: Yüzde 21,89

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 86,08

Oy oranı: Yüzde 40,15



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