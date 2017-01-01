Karşılaştırmalı analiz: Amasya

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AMASYA (AA) - Amasya'da 1 Kasım 2015 seçiminde yüzde 72,8 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 56,26 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 218 bin 432 seçmenin 885 sandıkta oy kullandığı Amasya'da oy işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 90 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 120 bin 918 "evet", 94 bin 28 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde Evet Cephesi"nin yüzde 72,8, "Hayır Cephesi"nin ise yüzde 27,2 oy aldığı Amasya'da halk oylaması sonuçlarına göre evet cephesi yüzde 56,26, hayır cephesi ise yüzde 43,74 oy aldı.

- Amasya'da seçim sonuçları

Evet Cephesi



1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 90,25

Oy oranı: Yüzde 72,8





16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 90

Oy oranı: Yüzde 56,26





Hayır Cephesi



1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 90,25

Oy oranı: Yüzde 27,2





16 Nisan 2015



Katılım: Yüzde 90

Oy oranı​: Yüzde 43,74



