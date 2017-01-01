16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karşılaştırmalı analiz: Amasya

16 Nisan 2017 Pazar, 19:33

AMASYA (AA) - Amasya'da 1 Kasım 2015 seçiminde yüzde 72,8 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 56,26 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 218 bin 432 seçmenin 885 sandıkta oy kullandığı Amasya'da oy işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 90 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 120 bin 918 "evet", 94 bin 28 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde Evet Cephesi"nin yüzde 72,8, "Hayır Cephesi"nin ise yüzde 27,2 oy aldığı Amasya'da halk oylaması sonuçlarına göre evet cephesi yüzde 56,26, hayır cephesi ise yüzde 43,74 oy aldı.

- Amasya'da seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 90,25

Oy oranı: Yüzde 72,8


16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 90

Oy oranı: Yüzde 56,26


Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 90,25

Oy oranı: Yüzde 27,2

16 Nisan 2015

Katılım: Yüzde 90

Oy oranı​: Yüzde 43,74


İLGİLİ HABERLER
GÜNCELLEME - Amasya'da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi doğum yaptı
YEREL

GÜNCELLEME - AMASYA'DA 14 YAŞINDAKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ DOĞUM YAPTI
AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı:
YEREL

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BOSTANCI:
Amasya'da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi doğum yaptı
YEREL

AMASYA'DA 14 YAŞINDAKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ DOĞUM YAPTI
Açık hava müzesi gibi şehir: Amasya
YEREL

AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ ŞEHİR: AMASYA
MHP Grup Başkanvekili Usta:
YEREL

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ USTA:
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonuçları Haberturk.com farkıyla izlenir!
SEÇİM HABERLERİ

TÜRKİYE TERCİHİNİ YAPTI! 48 İLDE 'EVET', 33 İLDE 'HAYIR' ÖNDE...

 1
  • 2 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 3 "Patron benim"
  • 4 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!