Karşılaştırmalı analiz: Uşak

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UŞAK (AA) - Uşak'ta, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 32,9 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 52,97 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 236 bin 707 seçmenin 840 sandıkta oy kullandığı Uşak'ta oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 90 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 122 bin 853 "hayır", 109 bin 88 "evet" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 64,78, "hayır" cephesinin ise yüzde 32,9 oy aldığı Uşak'ta halk oylaması sonuçlarına göre, hayır cephesi yüzde 52,97, evet cephesi ise yüzde 47,03 oy aldı.

- Uşak'ta seçim sonuçları



- Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 90,5

Oy oranı: Yüzde 64,78





16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 90

Oy oranı: Yüzde 47,03





- Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 90,5

Oy oranı: Yüzde 32,9



16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 90

Oy oranı: Yüzde 52,97