16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karşılaştırmalı analiz: Uşak

16 Nisan 2017 Pazar, 19:36

UŞAK (AA) - Uşak'ta, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 32,9 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 52,97 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 236 bin 707 seçmenin 840 sandıkta oy kullandığı Uşak'ta oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 90 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 122 bin 853 "hayır", 109 bin 88 "evet" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 64,78, "hayır" cephesinin ise yüzde 32,9 oy aldığı Uşak'ta halk oylaması sonuçlarına göre, hayır cephesi yüzde 52,97, evet cephesi ise yüzde 47,03 oy aldı.

- Uşak'ta seçim sonuçları

- Evet Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 90,5
Oy oranı: Yüzde 64,78


16 Nisan 2017
Katılım : Yüzde 90
Oy oranı: Yüzde 47,03


- Hayır Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 90,5
Oy oranı: Yüzde 32,9

16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 90
Oy oranı: Yüzde 52,97

İLGİLİ HABERLER
Şehit Binbaşı Şenol son yolcuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT BİNBAŞI ŞENOL SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
Uşak'ta halk oylaması buruk geçiyor
YEREL

UŞAK'TA HALK OYLAMASI BURUK GEÇİYOR
Şehit Binbaşı Uşak'a getirildi
YEREL

ŞEHİT BİNBAŞI UŞAK'A GETİRİLDİ
Şehit Binbaşı Şenol'un naaşı Uşak'a getirildi
YEREL

ŞEHİT BİNBAŞI ŞENOL'UN NAAŞI UŞAK'A GETİRİLDİ

Basketbolda maçın ardından
YEREL

BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
Şehit binbaşının baba ocağında yas var
YEREL

ŞEHİT BİNBAŞININ BABA OCAĞINDA YAS VAR
Uşak'ta referandum yürüyüşleri iptal
YEREL

UŞAK'TA REFERANDUM YÜRÜYÜŞLERİ İPTAL
Servet Kuş, referandumla ilgili son mesajı verdi
YEREL

SERVET KUŞ, REFERANDUMLA İLGİLİ SON MESAJI VERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonuçları Haberturk.com farkıyla izlenir!
SEÇİM HABERLERİ

TÜRKİYE TERCİHİNİ YAPTI! 48 İLDE 'EVET', 33 İLDE 'HAYIR' ÖNDE...

 1
  • 2 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 3 "Patron benim"
  • 4 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!