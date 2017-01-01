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Karşılaştırmalı analiz: Ardahan

16 Nisan 2017 Pazar, 19:37

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 52,04 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında da yüzde 55,59 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için 67 bin 435 seçmenin 328 sandıkta oy kullandığı Ardahan'da oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 80 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 23 bin 459 "evet", 29 bin 370 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet Cephesi"nin yüzde 47,06, "Hayır Cephesi"nin ise yüzde 52,04 oy aldığı Ardahan'da halk oylaması sonuçlarına göre "Evet Cephesi" yüzde 44,41, hayır cephesi ise yüzde 55,59 oy aldı.

- Ardahan'da seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 83

Oy oranı: Yüzde 47,06

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 80,00

Oy oranı: Yüzde 44,41

Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 83

Oy oranı: Yüzde 52,04

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 80

Oy oranı: Yüzde 55,59

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