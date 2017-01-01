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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Darbe mağduru Topağaç, yüzde 95 "evet" dedi

16 Nisan 2017 Pazar, 19:42
Darbe mağduru Topağaç, yüzde 95 "evet" dedi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 1980'deki askeri darbenin ardından yapılan anayasa oylamasında yüzde 80 "hayır" oyu verdikleri için baskıya maruz kalan Topağaç Mahallesi sakinleri, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 95 "evet" oyu kullandı.

Topağaç İmamhatip Ortaokulunda kurulan 3 sandıkta kullanılan 873 oydan, 828'i "evet", 40'ı "hayır", 5'i "geçersiz" sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, mahallede yüzde 95,4 "evet" oyu kullanıldı.

Topağaç Mahalle Muhtarı Nizamettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy sayımının sona erdiğini ve sandıktan yaklaşık yüzde 96 oranında "evet" oyu çıktığını söyledi.

Sonuçtan memnun olduklarını dile getiren Kaya, "Türkiye genelinde de yüzde 65-70 'evet' oyu olur. Temennimiz bu. 1982 Kenan Evren anayasasında, mahallemiz yüzde 80 'hayır' oyu vermişti. Bu sefer buna istinaden 'evet' vermiş oldu." dedi.

Mahalle sakinlerinden Miktat Aydın ise mahallenin büyük çoğunluğunun "evet" diyerek başkanlık sistemini istediğini belirterek, "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.

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