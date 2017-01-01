Karşılaştırmalı analiz: Kırşehir

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 75,63 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 53,29 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 138 bin 254 seçmenin 627 sandıkta oy kullandığı Kırşehir'de oy işlemleri tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, katılımın yüzde 84,66 olduğu ilde, halk oylamasında yüzde 53,29 "evet", yüzde 46,71 "hayır" oyu çıktı.

Kırşehir'de, katılımın yüzde 84,83 olduğu 1 Kasım 2015'teki seçimde, "Evet Cephesi" yüzde 75,63, "Hayır Cephesi" yüzde 23,10 oy almıştı.





- Kırşehir'de seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 84,83

Oy oranı: Yüzde 75,63

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 84,66

Oy oranı: Yüzde 53,29





Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 84,83

Oy oranı: Yüzde 23,10

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 84,66

Oy oranı: Yüzde 46,71