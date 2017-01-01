Karşılaştırmalı analiz: Karaman

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KARAMAN (AA) - Karaman'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 81.9 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 63.72 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 151 bin 30 seçmenin 590 sandıkta oy kullandığı Karaman'da oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 88 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 93 bin 874 "evet", 53 bin 453 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet Cephesi"nin yüzde 81.9, "Hayır Cephesi"nin ise yüzde 18.1 oy aldığı Karaman'da, halk oylaması sonuçlarına göre Evet Cephesi" yüzde 63.72, Hayır Cephesi" ise yüzde 36.28 oy aldı.

- Karaman'da seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 88.3

Oy oranı: Yüzde 81.9

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 88

Oy oranı: Yüzde 63.72

Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 88.3

Oy oranı: Yüzde 18.1

16 Nisan 2015

Katılım: Yüzde 88

Oy oranı 36.28