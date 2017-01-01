Karşılaştırmalı analiz: Afyonkarahisar

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 88,1 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında da yüzde 64,12 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 501 bin 742 seçmenin bin 676 sandıkta oy kullandığı Afyonkarahisar'da oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 89 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 64,12 "evet", yüzde 35,88 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 88,1 "hayır" cephesinin ise yüzde 11,9 oy aldığı Afyonkarahisar'da, halk oylaması sonuçlarına göre evet cephesi yüzde 64,12, hayır cephesi ise yüzde 35,88 oy aldı.

- Afyonkarahisar'da seçim sonuçları





Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 89

Oy oranı: Yüzde 88,1





16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 89

Oy oranı: Yüzde 64,12





Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 89

Oy oranı: Yüzde 11,9





16 Nisan 2015

Katılım: Yüzde 89

Oy oranı​: Yüzde 35,88