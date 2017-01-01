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Karşılaştırmalı analiz: Çankırı

16 Nisan 2017 Pazar, 19:52

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 91,69 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 73,53 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 130 bin 649 seçmenin 662 sandıkta oy kullandığı Çankırı'da, oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 85 olduğu ilde, resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 79 bin 542 "evet", 28 bin 632 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet" cephesinin yüzde 91,69, "Hayır" cephesinin ise yüzde 8,31 oy aldığı Çankırı'da, halk oylaması sonuçlarına göre "Evet Cephesi" yüzde 73,53, "Hayır Cephesi" ise yüzde 26,47 oy aldı.

- Çankırı seçim sonuçları

"Evet Cephesi"

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85,89

Oy oranı: Yüzde 91,69

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 85

Oy oranı: Yüzde 73,53

"Hayır Cephesi"

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85,89

Oy oranı: Yüzde 8,31

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 85

Oy oranı: Yüzde 26,47



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