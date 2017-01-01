Karşılaştırmalı analiz - Trabzon

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TRABZON (AA) - Trabzon'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde oyların yüzde 79,90'ını alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında da resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 66,50 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 483 bin 634 seçmenin bin 946 sandıkta oy kullandığı Trabzon'da, oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 85,07 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 316 bin 230 "evet", 159 bin 282 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 79,90, "hayır" cephesinin yüzde 20,10 oy aldığı Trabzon'da, halk oylaması sonuçlarına göre oyların yüzde 66,50'si "evet", yüzde 33,50'si "hayır" olarak gerçekleşti.

- Trabzon'da seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85,2

Oy oranı: Yüzde 79,90





16 Nisan 2017

Katılım: 85,07

Oy oranı: Yüzde 66,50





Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 85,2

Oy oranı: 20,10





16 Nisan 2015

Katılım: 85,07

Oy Oranı: 33,50