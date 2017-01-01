Oy vermeye geldikleri sandık başında gözaltına alındılar

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ADANA (AA) - Adana, Hatay ve Osmaniye'de haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 278 şüpheli, oy vermeye gittikleri sandık başlarında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyeliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan 15 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 215 kişiyi oy kullanmak için gittikleri okullarda yakaladı.

-Hatay

Hatay'da da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı olan 20 kişi oy kullanmak için gittikleri okullarda gözaltına alındı.

Şüphelilerin oy verme işlemlerini gerçekleştirmelerinin ardından gözaltına alındıkları öğrenildi.

-Osmaniye

Osmaniye'de de haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 28 şüpheli, oy vermeye geldikleri sandık başlarında gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere polis merkezlerine götürüldü.