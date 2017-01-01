Karşılaştırmalı analiz: Kars

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KARS (AA) - Kars'ta 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 48.76 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 51 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için 181 bin 880 seçmenden 141 788 kişinin 692 sandıkta oy kullandığı Kars'ta, oy sayma işlemi tamamladı.

Katılımın yüzde 78 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 51 "evet", yüzde 49 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet Cephesi"nin yüzde 48.76, "Hayır Cephesi"nin ise yüzde 51.24 oy aldığı Kars'ta, halk oylaması sonuçlarına göre "Evet Cephesi" yüzde 51, "Hayır Cephesi" ise yüzde 49 oy aldı.

- Kars'ta seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 78.80

Oy oranı: Yüzde 48.76

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 78

Oy oranı: Yüzde 51





Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 78.80

Oy oranı: Yüzde 51.24

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 78

Oy oranı: Yüzde 49