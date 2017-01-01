Karşılaştırmalı analiz: Bolu

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BOLU (AA) - Bolu'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 74,1 oy alan "evet cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında yüzde 62,29 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 221 bin 967 seçmenin 197 bin 37'sinin 935 sandıkta oy kullandığı Bolu'da, oy sayım işlemleri tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, kullanılan oyların 193 bin 744'ü geçerli sayıldı.

İl genelindeki sandıklarda 120 bin 682 "evet", 73 bin 62 de "hayır" oyu çıktı.





- Bolu'da seçim sonuçları

- Evet cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 89,19

Oy oranı: Yüzde 74,1

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 89

Oy oranı: Yüzde 62,29

- Hayır cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 89,19

Oy oranı: Yüzde 25,9

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 89

Oy oranı: Yüzde 37,71