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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Karşılaştırmalı analiz: Yalova

16 Nisan 2017 Pazar, 20:05

YALOVA (AA) - Yalova'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 40,46 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında ise yüzde 50,23 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Kentte, 1 Kasım seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 59,54, "Hayır Cephesi" yüzde 40,46 oy almıştı.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ise resmi olmayan sonuçlara göre "Hayır Cephesi", yüzde 50,23 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Seçimlerde "Evet Cephesi"nin oy oranı yüzde 49,77'de kaldı.


- Yalova'da seçim sonuçları


Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 84,48

Oy oranı: Yüzde 59,54


16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 85,35

Oy oranı: Yüzde 49,77


Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 84,48

Oy oranı: Yüzde 40,46


16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 85,35

Oy oranı: Yüzde 50,23

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