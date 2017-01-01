Karşılaştırmalı analiz: Karabük

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KARABÜK (AA) - Karabük'te 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 80,9 oy alan "evet cephesi" (AK Parti, MHP, CHP), halk oylamasında yüzde 60,9 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 173 bin 150 seçmenin 149 bin 388'inin 674 sandıkta oy kullandığı Karabük'te, oy sayım işlemleri tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, sandıklardaki oyların 146 bin 153'ü geçerli sayıldı.

İl genelindeki sandıklarda 89 bin 6 "evet", 57 bin 147 de "hayır" oyu çıktı.





- Karabük'te seçim sonuçları

- Evet cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 87,11

Oy oranı: Yüzde 80,9

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 86

Oy oranı: Yüzde 60,9

- Hayır cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 87,11

Oy oranı: Yüzde 19,1

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 86

Oy oranı: Yüzde 39,1